Moltiply, Equita alza target price dopo messaggi costruttivi dalla call

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 61 euro
per azione (dai precedenti 60 euro) il target price
su Moltiply Group
(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo dopo messaggi costruttivi dalla call sui risultati al 30 settembre 2025
.
Indicazioni sul 2026: il sentiment complessivo rimane positivo
e, in generale, l'andamento storico di crescita rappresenta un punto di partenza ragionevole anche per il 2026 (Equita stima una crescita organica media dei ricavi di Gruppo negli ultimi 5 anni pari a circa +7%). Secondo il management, il consensus potrebbe essere anche leggermente conservativo
(EBITDA 2026 di consensus poco sotto i 200 milioni di euro; stime Equita nella parte alta del consensus), anche considerando che: i) nel segmento BPO & Tech, il 2026 beneficerà di una base di confronto favorevole nei segmenti Claims e Loans, oltre che dell'effetto della piena adozione dell'assicurazione obbligatoria contro gli eventi catastrofali; ii) per quanto riguarda Mavriq, oltre alla prosecuzione dei trend positivi in diverse linee di business (con l'eccezione dell'e-commerce, ancora penalizzato dalla concorrenza di Google), il vero upside potrà essere rappresentato da Verivox.
Contenzioso con Google: la sentenza favorevole a Idealo rappresenta un segnale costruttivo anche per Moltiply
, sebbene l'indennizzo riconosciuto (465 milioni di euro vs. i 3,3 miliardi richiesti) siano risultati inferiori alle attese. Per quanto riguarda la disputa di Moltiply/TrovaPrezzi contro Google in Italia, non c'è visibilità al momento sulle tempistiche della causa in corso (ragionevolmente non ci saranno novità in merito per tutto il 2026).
"Nonostante una normalizzazione della crescita in alcuni segmenti come i mutui (attesi in decelerazioni dopo il rimbalzo a doppia cifra nel 2025) - si legge nella ricerca - riteniamo che Moltiply sia ben posizionata per raggiungere una performance in crescita anche nel 2026 e oltre
, grazie al continuo aumento della penetrazione dei canali diretti/online, il forte posizionamento competitivo nei mercati in cui opera, la capacità di ottenere efficienze di costo/espansione dei margini (in particolare nelle attività estere), oltre al beneficio da una sempre maggiore diversificazione del business".(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)