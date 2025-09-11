New York: allunga il passo Molina Healthcare

società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,96%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 196 USD, mentre il primo supporto è stimato a 185,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 206,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)