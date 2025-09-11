Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: allunga il passo Molina Healthcare
(Teleborsa) - Rialzo per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,96%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Molina Healthcare evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Molina Healthcare rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Molina Healthcare è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 196 USD, mentre il primo supporto è stimato a 185,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 206,6.

