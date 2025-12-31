Milano 30-dic
0 0,00%
Nasdaq 16:40
25.378 -0,33%
Dow Jones 16:40
48.221 -0,30%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

New York: balza in avanti Molina Healthcare

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Molina Healthcare
(Teleborsa) - Avanza la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Molina Healthcare più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Molina Healthcare classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 178,1 USD e primo supporto individuato a 171,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 184,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```