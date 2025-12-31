New York: balza in avanti Molina Healthcare

(Teleborsa) - Avanza la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito
, che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Molina Healthcare
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Molina Healthcare
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 178,1 USD e primo supporto individuato a 171,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 184,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)