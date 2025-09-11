Ocse: disoccupazione stabile al 4,9%. Italia al 6%

(Teleborsa) - Ilè rimasto stabile al 4,9% a luglio 2025, da circa il 5% a partire da aprile 2022. Anche il numero di disoccupati nell'OCSE è cambiato poco, attestandosi a 34,3 milioni a luglio. Rispetto a giugno 2025, i tassi di disoccupazione sono rimasti invariati a luglio in 20 paesi OCSE, mentre sono diminuiti in 11 paesi, in particolare Grecia e Norvegia, e sono aumentati solo in Irlanda e Svezia. In Italia, il tasso di disoccupazione di luglio è sceso al 6% contro il 6,2% del mese precedente. Corea, Giappone e Slovenia hanno registrato tassi di disoccupazione mensili inferiori al 3%, tra i più bassi dell'OCSE e prossimi ai rispettivi minimi storici. Al contrario, 14 paesi hanno registrato tassi di disoccupazione di almeno 1,0 punti percentuali (pp) al di sopra dei minimi storici. I tassi di disoccupazione OCSE per donne e uomini sono rimasti sostanzialmente stabili a luglio, rispettivamente al 5,0% e al 4,8%. Questi i dati resi noti dall'Nel dettaglio a luglio 2025, il(di età compresa tra 15 e 24 anni) è sceso all'11,2%, dall'11,4% di giugno. È rimasto significativamente più alto – di 7,1 pp. – rispetto al tasso dei lavoratori di età pari o superiore a 25 anni, che è rimasto sostanzialmente stabile da giugno 2022. Il tasso di disoccupazione giovanile ha superato quello dei lavoratori di età pari o superiore a 25 anni in tutti i paesi OCSE a luglio 2025 o nell'ultimo periodo disponibile. I divari più piccoli, inferiori a 3,0 pp., sono stati registrati in Giappone e Germania, mentre i divari più ampi, superiori a 15 pp., sono stati osservati in Costa Rica, Finlandia, Svezia ed Estonia., i tassi di disoccupazione a luglio 2025 sono rimasti praticamente invariati, rispettivamente al 5,9% e al 6,2%. Tra i 17 paesi dell'area dell'euro membri dell'OCSE, 9 hanno registrato tassi di disoccupazione stabili a luglio 2025, mentre 7 paesi hanno registrato un calo. Nei paesi con i cali più significativi, alcuni gruppi demografici hanno svolto un ruolo decisivo: gli uomini di età pari o superiore a 25 anni hanno contribuito maggiormente al calo della disoccupazione in Grecia; i giovani uomini hanno rappresentato la maggior parte del calo in Austria; e le donne di età pari o superiore a 25 anni hanno guidato l'aumento in Portogallo. Al contrario, in Irlanda, le donne hanno guidato l'aumento del tasso di disoccupazione.il tasso di disoccupazione è rimasto stabile nella maggior parte dei paesi OCSE a luglio 2025. La Turchia ha raggiunto il suo livello storicamente basso dell'8,0%, un tasso che non si vedeva da giugno 2012, con gli uomini di età pari o superiore a 25 anni che rappresentano la maggior parte del calo. Al contrario, l'aumento del tasso di disoccupazione in Svezia è stato in gran parte attribuito alle donne. I dati di agosto 2025 mostrano che il tasso di disoccupazione in Canada è aumentato al 7,1%, mentre è rimasto sostanzialmente stabile al 4,3% negli Stati Uniti, rispettivamente di 0,5 e 0,3 punti percentuali in più rispetto a gennaio 2025.