Paramount Skydance, rumors: prepara un'offerta per Warner Bros Discovery

Finanza
(Teleborsa) - Paramount Skydance, multinazionale statunitense di mass media e intrattenimento, sta preparando un'offerta per acquisire Warner Bros. Discovery, altre colosso statunitense del settore. Lo ha scritto il Wall Street Journal, spiegando che l'offerta, per lo più in contanti, riguarderà l'intera azienda.

Warner Bros. ha annunciato alla fine dell'anno scorso di volersi dividere in due società, una focalizzata sul business della TV via cavo e l'altra sullo streaming e gli studi cinematografici. A luglio ha meglio definito i perimetri e annunciato i nuovi vertici.

Dopo la fusione di Paramount con Skydance Media, il CEO David Ellison sta cercando un modo per rafforzare il catalogo cinematografico e le ambizioni di streaming dell'azienda. Il padre di David Ellison è Larry Ellison, co-fondatore di Oracle e seconda persona più ricca al mondo, con un patrimonio stimato in oltre 380 miliardi di dollari.

Dopo l'uscita della notizia, è ottima la performance di Paramount Skydance, che si attesta a 16,57 USD, con un aumento del 9,66%. Ancora meglio fa Warner Bros Discovery, che si attesta a 16,83 USD, con un aumento del 34,17%.

(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)
