Paramount Skydance, rumors: prepara un'offerta per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Paramount Skydance
, multinazionale statunitense di mass media e intrattenimento, sta preparando un'offerta per acquisire Warner Bros. Discovery
, altre colosso statunitense del settore. Lo ha scritto il Wall Street Journal, spiegando che l'offerta, per lo più in contanti
, riguarderà l'intera azienda.
Warner Bros. ha annunciato alla fine dell'anno scorso di volersi dividere in due società
, una focalizzata sul business della TV via cavo e l'altra sullo streaming e gli studi cinematografici. A luglio ha meglio definito
i perimetri e annunciato i nuovi vertici.
Dopo la fusione di Paramount con Skydance Media, il CEO David Ellison sta cercando un modo per rafforzare il catalogo cinematografico e le ambizioni di streaming dell'azienda. Il padre di David Ellison è Larry Ellison
, co-fondatore di Oracle
e seconda persona più ricca al mondo, con un patrimonio stimato in oltre 380 miliardi di dollari.
Dopo l'uscita della notizia, è ottima la performance di Paramount Skydance
, che si attesta a 16,57 USD, con un aumento del 9,66%
. Ancora meglio fa Warner Bros Discovery
, che si attesta a 16,83 USD, con un aumento del 34,17%
.(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)