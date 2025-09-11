Milano 15:13
Piazza Affari: brillante l'andamento di WIIT

(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con un rialzo del 2,75%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WIIT più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di WIIT, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 18,87 Euro. Primo supporto visto a 18,37. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
