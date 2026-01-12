WIIT, buyback per 1,37 milioni di euro

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 5 al 9 gennaio 2026, complessivamente 66.000 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 20,7685 euro per azione, per un controvalore
pari a 1.370.277,14 euro
.
Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 813.961 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 15.678.526,07 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.842.054 azioni proprie, pari a circa il 10,14% del capitale sociale.
A Milano, intanto, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
si muove verso il basso e si posiziona a 21,85 euro, con una discesa dello 0,23%.