Milano 11:06
45.528 -0,42%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:07
10.123 -0,01%
Francoforte 11:06
25.275 +0,05%

WIIT, buyback per 1,37 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
WIIT, buyback per 1,37 milioni di euro
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 5 al 9 gennaio 2026, complessivamente 66.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 20,7685 euro per azione, per un controvalore pari a 1.370.277,14 euro.

Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 813.961 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 15.678.526,07 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.842.054 azioni proprie, pari a circa il 10,14% del capitale sociale.

A Milano, intanto, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico si muove verso il basso e si posiziona a 21,85 euro, con una discesa dello 0,23%.

Condividi
```