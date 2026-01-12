WIIT, buyback per 1,37 milioni di euro

WIIT

fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di averdal 5 al 9 gennaio 2026, complessivamente, al prezzo medio unitario di 20,7685 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 813.961 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 15.678.526,07 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.842.054 azioni proprie, pari a circa il 10,14% del capitale sociale.A Milano, intanto, ilsi muove verso il basso e si posiziona a 21,85 euro, con una discesa dello 0,23%.