Milano
11:50
42.223
+0,39%
Nasdaq
10-set
23.849
0,00%
Dow Jones
10-set
45.491
-0,48%
Londra
11:50
9.260
+0,37%
Francoforte
11:50
23.628
-0,02%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 12.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: El.En scende verso 10,28 Euro
Piazza Affari: El.En scende verso 10,28 Euro
Migliori e peggiori
,
In breve
11 settembre 2025 - 09.35
Retrocede molto il
Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,79%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: perdite consistenti per El.En
Perde NewPrinces sul mercato di Piazza Affari
Piazza Affari: Fincantieri sale verso 17,97 Euro
Piazza Affari: Fincantieri scende verso 17,45 Euro
Titoli e Indici
El.En
-6,03%
Altre notizie
Piazza Affari: rosso per NewPrinces
Piazza Affari: performance negativa per Banca Generali
Piazza Affari: performance negativa per Avio
Piazza Affari: calo per Cembre
Piazza Affari: risultato positivo per Italmobiliare
Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto