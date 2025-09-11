Milano 17:35
Rebirth, Health Italia scende sotto la soglia di rilevanza del 5%
(Teleborsa) - Rebirth, società quotata su Euronext Growth Paris e specializzata nello sviluppo e nella gestione di patrimoni immobiliari, ha comunicato che l'azionista Health Italia detiene ora 654.422 azioni, pari al 2,84% del capitale, e pertanto è scesa al di sotto della soglia di rilevanza del 5%.

L'azionista Sorgiva Holding, per effetto dell'esecuzione dei contratti di compravendita per l'acquisto di 109.105 azioni ordinarie e 220.609 azioni speciali di Rebirth, sottoscritti nell'ambito della più ampia operazione di cessione della loro partecipazione in Health Italia a un club deal guidato da Giovanni Giuliani e Stefano Pellegrino, ha annunciato di detenere un ammontare totale di azioni pari a 8.301.846, pari al
36,04% del capitale sociale di Rebirth.

L'azionista PFH, per effetto dell'esecuzione dei contratti di compravendita per l'acquisto di 679.101 azioni ordinarie e 69.958 azioni speciali di Rebirth, sottoscritti nell'ambito della stessa operazione, ha annunciato di detenere un ammontare totale di azioni pari a 2.137.866, pari al 9,28% del capitale sociale di Rebirth.

