Rebirth, Health Italia scende sotto la soglia di rilevanza del 5%

Rebirth

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Paris e specializzata nello sviluppo e nella gestione di patrimoni immobiliari, ha comunicato che l'azionistadetiene ora 654.422 azioni, pari al, e pertanto è scesa al di sotto della soglia di rilevanza del 5%.L'azionista, per effetto dell'esecuzione dei contratti di compravendita per l'acquisto di 109.105 azioni ordinarie e 220.609 azioni speciali di Rebirth, sottoscritti nell'ambito della più ampia operazione di cessione della loro partecipazione in Health Italia a un club deal guidato da Giovanni Giuliani e Stefano Pellegrino, ha annunciato di detenere un ammontare totale di azioni pari a 8.301.846, pari alsociale di Rebirth.L'azionista, per effetto dell'esecuzione dei contratti di compravendita per l'acquisto di 679.101 azioni ordinarie e 69.958 azioni speciali di Rebirth, sottoscritti nell'ambito della stessa operazione, ha annunciato di detenere un ammontare totale di azioni pari a 2.137.866, pari alsociale di Rebirth.