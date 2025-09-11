RemTech Expo 2025: "L'uomo al centro del cambiamento. Da minaccia a soluzione"

(Teleborsa) - L'uomo non è più il nemico del pianeta. Al contrario: può e deve diventarne il primo alleato. È questo il messaggio forte e necessario che arriva dal Senato della Repubblica, dove giovedì 11 settembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione dellal'evento internazionale che da quasi vent'anni affronta con metodo, competenza e pragmatismo le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Nel pieno di una fase storica segnata da crisi climatiche sempre più frequenti, dissesto idrogeologico, emergenze sanitarie e pressioni sociali crescenti, RemTech sceglie di scommettere sulla risorsa più sottovalutata: la persona. Non come consumatore passivo o fattore di rischio, ma come agente consapevole del cambiamento. Una figura che non subisce il futuro, ma lo costruisce. È questa la vera rivoluzione culturale proposta dalla manifestazione: ripensare l'ambiente non come qualcosa da difendere dall'uomo, ma con l'uomo.L'edizione 2025 – in programma a Ferrara Expo dal 17 al 19 settembre – sarà guidata da un titolo che è già una dichiarazione di intenti: "L'innovazione e il pragmatismo ambientale: l'uomo da problema a parte della soluzione". Un'inversione di prospettiva radicale, che non chiama alla rassegnazione, ma alla responsabilità. All'azione. Quello che si propone è un nuovo patto tra umanità, territorio e tecnologia, dove le competenze scientifiche, le scelte politiche e i modelli industriali convergano in una visione sistemica, non ideologica, del futuro. Al centro, la convinzione che ogni cittadino, amministratore, imprenditore, ricercatore possa — e debba — contribuire alla rigenerazione ambientale e sociale del Paese."Il Governo è fortemente impegnato nel promuovere politiche integrate che favoriscano la transizione ecologica, l'innovazione tecnologica e il rafforzamento della resilienza dei nostri territori. Ma è fondamentale che la transizione sia affrontata anche dal punto di vista economico: serve realismo, serve visione industriale, servono scelte energetiche che coniughino sostenibilità ambientale, sicurezza e competitività" ha dichiarato. Per Morelli, la centralità dell'uomo si traduce anche nella capacità del Paese di scegliere tecnologie coraggiose, non più rimandabili. "Eventi come RemTech sono fondamentali per alimentare il dialogo tra i diversi attori, condividere buone pratiche e generare soluzioni concrete. In questo quadro – ha sottolineato– il nucleare di nuova generazione rappresenta una tecnologia strategica che non possiamo più permetterci di ignorare. È una frontiera fondamentale per garantire energia pulita, stabile e accessibile, soprattutto in un contesto globale in rapido cambiamento"."RemTech è ormai un punto di riferimento nazionale per la tutela e la riqualificazione dei territori. In questa visione si inserisce l'impegno del nostro Ministero – ha dichiarato– che punta su risorse dedicate e competenze solide per restituire i siti alle comunità. Abbiamo destinato oltre 500 milioni ai siti orfani, ottenuto 280 milioni dal FSC per i SIN e introdotto norme di semplificazione per rendere più rapide le bonifiche. Sulla Terra dei Fuochi continuiamo ad agire con fondi mirati, strumenti concreti e pene più severe, perché è un dovere non solo politico ma anche umano. E con l'innovazione e la tecnologia trasformiamo i rifiuti in risorse: è proprio questo lo spirito di RemTech, la casa dove le migliori energie e soluzioni diventano futuro per l'ambiente e per i cittadini"."Siamo convinti che la sostenibilità non si costruisca nei convegni, ma nei quartieri, nelle scuole, nei Consigli comunali – ha spiegato–. I sindaci sono ogni giorno in prima linea nel dare risposte a fenomeni come il dissesto idrogeologico, l'emergenza climatica, l'inquinamento. RemTech è l'occasione per fare rete, scambiarsi strumenti e visioni".A portare la voce dei territori colpiti dalle emergenze ambientali è stata. "Dopo l'alluvione del 2023, – ha detto– la nostra regione ha scelto di investire nella prevenzione strutturale, nella digitalizzazione dei dati ambientali, nella formazione. La ricostruzione non è solo materiale: è culturale. E riguarda ogni cittadino"."Remtech si evolve – dichiara– 19 anni di esperienza si trasformano in un'agenda di soluzioni concrete, posizionando l'evento come vero e proprio motore di cambiamento. Grazie alla straordinaria professionalità e alle competenze maturate dai nostri partecipanti, abbiamo acquisito una profonda consapevolezza e responsabilità: quella di tradurre il vasto patrimonio di conoscenze e il confronto continuo che ha sempre animato la fiera in soluzioni concrete, applicabili e immediatamente fruibili dai decisori politici e industriali. In questo modo, Remtech si consolida come un attore chiave nel processo di transizione ecologica del nostro Paese".Il punto più delicato dell'intero sistema ambientale italiano è Taranto. Per questo,ha parlato della città pugliese come di "un caso emblematico ma anche di un'opportunità: se riusciremo a rigenerare Taranto, allora potremo rigenerare tutto il Paese. Serve una visione sistemica, ma anche una nuova alleanza con i cittadini, che devono sentirsi parte attiva di questo processo".Al cuore del progetto RemTech c'è un'intuizione semplice ma potente: la tecnologia da sola non basta. Serve l'intelligenza delle persone, la responsabilità delle istituzioni, la volontà delle imprese. "Innovazione, sì – ha ricordato–. Ma sempre con uno sguardo umano. La sostenibilità non è un algoritmo: è una scelta quotidiana, politica, collettiva".prenderà ufficialmente il via il 17 settembre a Ferrara Expo, con un programma che si articola in dieci aree tematiche, dalla bonifica dei siti inquinati all'energia, dal rischio sismico all'uso del suolo, dalla cybersecurity ambientale al riuso dei rifiuti.