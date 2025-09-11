Riforma Commercialisti, De Nuccio: "giornata storica per la professione"

(Teleborsa) - “Quella di oggi è una nuova giornata cheper la nostra professione. Dopo l’approvazione, nei mesi scorsi, delle norme che perimetrano le responsabilità dei componenti dei collegi sindacali, arriva ora il via libera del Consiglio dei ministri alla. Prende così concretamente il via l’iter che porterà alla riscrittura della carta d’identità dei commercialisti italiani, per preservarne la funzione centrale nel nostro sistema economico e fiscale, in un contesto in costante e radicale mutamento”. È quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,Il numero uno della categoria professionale sottolinea come si tratti “di un passaggio fondamentale che segna un punto di svolta nella storia della categoria, introducendo criteri di modernizzazione che sapranno proiettare la professione verso il futuro, in linea con le esigenze del Paese e con gli standard europei”.“Un risultato – aggiunge - che non nasce per caso, ma è frutto di unadel Consiglio Nazionale, capace di tradurre le istanze della categoria in una”.De Nuccio rivolge “un ringraziamento speciale al Presidente del Consiglio, al Sottosegretario, al nostro Ministro vigilante, quello della Giustizia,, e a tutti i membri del Governo che hanno dimostrato ancora una volta vicinanza e sensibilità verso i commercialisti italiani, confermando attenzione e ascolto per una professione cardine del sistema economico, sociale e istituzionale del Paese”. Il presidente dei commercialisti ringrazia “di cuore anche i tanti presidenti di ordini territoriali e non da ultimo i miei consiglieri nazionali che non hanno esitato a fare squadra”.“In questo momento – prosegue – non posso non sottolineare quanto questo risultato sia tanto più significativo se si considera l’azionedella nostra stessa categoria la quale, come già accaduto in occasione della, si è adoperata con ogni mezzo e fino all’ultimo minuto utile per bloccare la riforma, salvo fare appello in extremis, una volta compreso che il DDL sarebbe stato approvato, a una “de-escalation”, riconoscendo tardivamente il valore di questo strumento che garantisce il confronto parlamentare. Un’azione che ha platealmente ignorato il lungo, serio e approfondito percorso democratico che ha portato il Consiglio nazionale, nei mesi scorsi, ad approvare il testo di riforma dell’ordinamento professionale poi sottoposto all’attenzione di tutte le forze politiche. Un tentativo di bloccare anche questo processo di riforma che è stato sonoramente sconfitto”. “È bene chiarirlo: il testo uscito oggi dal Consiglio dei ministri è ancora una volta frutto dellatra il nostro Consiglio nazionale e il governo”, aggiunge.“Oggi – conclude - prende il via un percorso con il quale i commercialisti. Un risultato che appartiene a tutta la categoria e che resterà come unadella nostra storia”.