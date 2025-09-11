Riforma Commercialisti, Pagliuca (Cassa Ragionieri): Salvaguardati i diritti degli iscritti alla Cnpr

(Teleborsa) - "Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della legge delega
che interviene sull’Ordinamento dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con questo provvedimento il Governo ha rimosso le criticità
e valorizzato il ruolo
degli iscritti alla Cassa. Erano state, infatti, introdotte disposizioni fortemente divisive che avevano bloccato la precedente proposta presentata dal Consiglio Nazionale". Così Luigi Pagliuca
, Presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, commenta la decisione dell’Esecutivo.
Pagliuca ha voluto rivolgere un ringraziamento alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
, ai ministeri vigilanti e all’intero Governo per la sensibilità mostrata: "Hanno compreso le gravi conseguenze
che alcune norme avrebbero avuto sulla nostra professione e hanno scelto la strada della correzione, tutelando l’equilibrio della categoria
".
Le osservazioni avanzate negli scorsi mesi da Cnpr, Ordini territoriali e associazioni professionali hanno trovato spazio nella nuova versione della legge delega. In particolare, è stato corretto il rischio di una disparità di trattamento tra gli iscritti
e sono state rinviate le disposizioni relative al processo elettorale
.
Il numero uno della Cassa ragionieri non risparmia critiche al Consiglio Nazionale per aver avanzato una proposta divisiva e pericolosa
per la stabilità dell’ente previdenziale. "Il Governo ha ascoltato il grido d’allarme lanciato dalla categoria, evitando scenari inquietanti che avrebbero messo a rischio coesione, rappresentanza e sostenibilità della professione".
"Alla soddisfazione di oggi – conclude Pagliuca – si accompagna l’auspicio
che il percorso parlamentare della riforma consenta ulteriori interventi
utili a rafforzare la competitività
della nostra categoria. È il momento di rendere la professione più attrattiva
per i giovani e più capace di crescere insieme alle imprese e al Paese. E per far questo è necessario affrontare anche gli altri temi
presente nel testo del CN che hanno suscitato perplessità
".