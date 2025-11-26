Previdenza, Cnpr: risultato assestato 2025 pari a + 109,10 milioni

(Teleborsa) - L'assemblea dei delegati dell', presieduta da, ha approvato lIl 2025 è influenzato da una buona tenuta dei rendimenti del patrimonio mobiliare e da un buon incremento della contribuzione da parte degli iscritti; la ripresa delle quotazioni dei mercati dopo le incertezze scaturite dal "Liberation day" per l'imposizione dei dazi da parete degli Stati Uniti ha visto prevalere la propensione per l'indirizzamento degli investimenti verso il mercato azionario, che consentito il realizzo di un incremento della previsione dei proventi da investimenti che si prevede registreranno alla fine dell'anno un valore di 1139 milioni, mentre gli oneri per gli investimenti si assesteranno a euro 36,4 milioni.Gli, in un anno connotato dal dispiegamento delle politiche commerciali della nuova presidenza statunitense e dal rallentamento della crescita economica. L'attenuazione dell'inflazione, avviata verso il tasso obiettivo del 2% in Europa e poco sopra negli Stati Uniti, consente un miglioramento dei tassi reali positivi, ancorché gli effetti sulla domanda interna almeno per l'Italia non aiutano la crescita economica che si prevede in contrazione allo 0,4% nel 2025.hanno registrato unaanche a seguito del dispiegamento delle politiche commerciali da parte degli Stati Uniti, mediante l'incremento delle tariffe doganaliIlassestato sottoposto all'approvazione dell'assemblea rileva un, iscritte all'insegna della prudenza,Le, che influenzano il risultato netto, sonoche esprimono un, che portano ladeiIlIlche portano l'assestamento delle entrate per contributi 333,55 milioni, a fronte di una morosità che al mese di ottobre era di poco inferiore al 15% rispetto all'accertamento della contribuzione dovuta.Lacon un incremento di 3,6 milioni, mentre le prestazioni assistenziali si confermano in base alla misura preventivata, con una previsione di fine esercizio pari a 8,66 milioni di euro.Il(35,9 milioni il risultato netto).Sono stime all'insegna della significativa prudenza, che valutano unin considerazione dell'adeguamento della contribuzione minimale per effetto dell'inflazione in misura pari al 1,238%. La contribuzione è stimata in 340,94 milioni riferita ad una popolazione tra iscritti attivi e pensionati che proseguano l'attività di 27.000 soggetti.Laper l'effetto della perequazione delle prestazioni dal 1° gennaio 2025 in misura pari al 1,238% stima un costo di 305,02 milioni riferito ad una stima di 13.120 pensionati (con un incremento di 573 prestazioni), con un maggior costo rispetto al budget assestato di 9,67 milioni di euro., di cui 23,98 derivanti investimenti immobilizzati e 79,05 milioni da investimenti iscritti nell'attivo circolante, con un decremento di 11,3 milioni rispetto al budget assestato. Gli, con una contrazione di 16 milioni di euro rispetto al budget assestato. Ilcontro i 77,61 milioni di euro indicati nel budget assestato. Il, dato questo che alla data del 31 ottobre 2025; quello delle gestioni a mandato, con un patrimonio investito a valori di mercato pari a euro 1.255,3 milioni rileva un rendimento da inizio anno del +7,03%.Per l'anno 2025, l'ente prevede di conseguire proventi finanziari in, in lieve contrazione rispetto al dato consuntivato nel bilancio del 2024, conProsegue nell'assestamento della previsione 2025 e nella previsione del risultato 2026, la politica del prudente apprezzamento dei crediti verso gli iscritti, che portano l'. L'ente sta proseguendo le azioni dirette alla regolarizzazione delle posizioni contributive, con l'intensificazione di azioni esecutive da attuarsi nel corso del 2026, sulle posizioni irregolari oggetto di rivendicazione riguardanti le annualità contributive fino al 31/12/2021 che ha comportato una mole di oltre 8.000 decreti ingiuntivi.Nonostante l'intensificarsi delle procedure di recupero, che vede ad oggi la morosità corrente di poco inferiore al 15% dei contributi accertati nell'anno corrente,, in parte avviata nel corso del 2022. La situazione impone la necessità di proseguire la valutazione di una prudente e cospicua politica di accantonamento del rischio sui crediti.La, che alla fine del 2026 registrerà l'ammontare complessivo di 333,5 milioni di euro, non consiste nella rinunzia al recupero, che prosegue nei confronti di tutti i debitori. Essa è una posta contabile che intende tutelare il rischio di inesigibilità derivante dal consolidarsi di posizioni accumulate negli anni, ed anche a eliminare dal bilancio tecnico le influenze che i crediti - potenzialmente non esigibili - possono avere.Nel corso dell'adunanza il. L'analisi della strategia di investimento si pone il perseguimento di una sensibile accelerazione del processo di contrazione della componente investita nella componente immobiliare che è prevista alla: al 30 /06/2025 la componente immobiliare si attesta al 27,8%. L', mentre quelloa seguito di una inflazione stimata nella coda del triennio (2,1%). L'registrando sulla scorta dei valori a mercato al 30/06/2025 un funding ratio pari a 115,5% (nell'ALM elaborata nel 2024 si attestava al 93,3%) e un valore atteso alla fine del 2025 identico. LaL'allocazione del(31,6% il posizionamento al 30 giugno 2025); un(2% la componente liquida e 13% quella illiquida a fronte di un posizionamento al 30 giugno del 9,1%, rispettivamente il 2,1% per la componente liquida e 7,0% per la componente illiquida), un(50,8% il posizionamento al 30 giugno), e una(3,2% il posizionamento al 30 giugno 2025).L'ente ha inoltre approvato il nuovo bilancio tecnico attuariale redatto sulla base dei dati al 31/12/2024, che attesta la sostenibilità a 50 anni del fondo previdenziale, nonché il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge 335/1995 in tema di equilibrio finanziario a 30 anni.