USA, calo settimanale più ampio dell'ultimo anno per tasso fisso per mutui a 30 anni

(Teleborsa) - I. Lo ha comunicato la, impresa privata con sostegno governativo che è specializzata nell'emissione di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario.Ilera in media del 6,35% all'11 settembre 2025, in calo rispetto alla settimana scorsa, quando era in media del 6,50%. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso fisso a 30 anni era in media del 6,20%.Ilera in media del 5,50%, in calo rispetto alla settimana scorsa, quando era in media del 5,60%. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso fisso a 15 anni era in media del 5,27%."Il tasso fisso dei mutui a 30 anni è sceso di 15 punti base rispetto alla scorsa settimana, il- ha affermato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac - I tassi dei mutui stanno andando nella giusta direzione e gli acquirenti di case se ne sono accorti, poiché le domande di acquisto hanno raggiunto il tasso di crescita annuo più alto in oltre quattro anni".