Aeroporto di Bologna, Intesa alza target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 9 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, confermando lasul titolo a "".Dopo aver pubblicato solidi risultati nel primo semestre del 2025, il broker haper il periodo 2025-2027 del 3,8% in media, grazie a previsioni di traffico più rosee, poiché ora prevediamo che ADB supererà per la prima volta nella storia la soglia degli 11 milioni di passeggeri, e che una migliore redditività nel settore Non Aviation compenserà un settore Aviation più debole, favorito da maggiori incentivi al traffico.ADB scambia a 6,4x/6,6x sull'EV/EBITDA rettificato per il 2025/2026, corrispondente a una media del 30% rispetto al settore, "che riteniamo equa alla luce delle dimensioni ridotte e del, che riflette il sostanziale ciclo di investimenti da implementare", si legge nella ricerca.