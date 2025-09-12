Milano 13:06
42.412 -0,05%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:06
9.334 +0,39%
Francoforte 13:06
23.662 -0,18%

Aeroporto di Bologna, Intesa alza target price e conferma Neutral

Finanza, Trasporti, Consensus
Aeroporto di Bologna, Intesa alza target price e conferma Neutral
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 9,4 euro per azione (dai precedenti 9 euro) il target price su Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, confermando la raccomandazione sul titolo a "Neutral".

Dopo aver pubblicato solidi risultati nel primo semestre del 2025, il broker ha aumentato le stime sull'utile per azione (EPS) per il periodo 2025-2027 del 3,8% in media, grazie a previsioni di traffico più rosee, poiché ora prevediamo che ADB supererà per la prima volta nella storia la soglia degli 11 milioni di passeggeri, e che una migliore redditività nel settore Non Aviation compenserà un settore Aviation più debole, favorito da maggiori incentivi al traffico.

ADB scambia a 6,4x/6,6x sull'EV/EBITDA rettificato per il 2025/2026, corrispondente a una media del 30% rispetto al settore, "che riteniamo equa alla luce delle dimensioni ridotte e del free cash flow negativo previsto nel medio termine, che riflette il sostanziale ciclo di investimenti da implementare", si legge nella ricerca.
Condividi
```