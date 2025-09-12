Altea Green Power, Equita abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 9,1 euro
per azione (-7%) il target price
su Altea Green Power
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo un secondo trimestre del 2025
con risultati in forte crescita YoY (Ebitda +140%) ma sotto le attese e con guidance 2025 ridotta (circa il 40%) per slittamento aste MACSE.
Il broker ha ridotto la stima EPS 2025 del 50%
(pari a circa -15 milioni di euro di EBITDA) inglobando la nuova guidance con il ritardo nei progetti, lasciando invece invariate le attese sugli anni successivi. Migliorato invece il debito atteso a fine anno a un'attesa di cassa netta per 8 milioni di euro (vs -2 milioni di euro).
"Non riteniamo che gli investimenti siano persi, ma semplicemente slittati in avanti
: una volta riattivate le contrattazioni post-MACSE ci aspettiamo un recupero, mantenendo quindi un margine di miglioramento sulle stime a partire dal 2026 - si legge nella ricerca - Riteniamo infatti che sia il recente rialzo nella base d'asta da parte di ARERA, sia l'accelerazione su progetti BESS segnalata da diversi operatori di generazione nei rispettivi piani strategici, sottolinei un mercato solido e con prospettive di crescita rilevanti nei prossimi anni (Ebitda CAGR del 15% al 2028E)"
Equita mantiene una view positiva sia sul titolo sia sull'intero comparto BESS
, che registra al momento un numero limitato di operazioni M&A ma a multipli interessanti. Ricorda che i sistemi di accumulo rappresentano oggi l'unica tecnologia del sistema elettrico a beneficiare contemporaneamente di due schemi incentivanti: capacity market e MACSE. Inoltre, segnala che ARERA ha recentemente alzato del 15% il price cap delle aste MACSE (10 GWh di contingente in asta), portandolo a 37.000 €/MW/anno, lasciando margini per una remunerazione più attraente dei progetti.(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)