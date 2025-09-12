Milano 10:40
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

La giornata dell'11 settembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,15%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 146,919 con area di resistenza individuata a quota 147,715. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 146,653.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
