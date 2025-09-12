Bari, Fiera del Levante 2025: il 16 settembre la Giornata del Mezzogiorno dedicata al lavoro

(Teleborsa) - Sarà ilil tema al centro dellache si terranno. Oggetto di analisi anche iche segnalano come il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni nel Mezzogiorno nel secondo trimestre: il dato più alto dall'inizio delle serie storiche dell'Istituto nel 2004.È anche vero che. Una crescita che si affianca ad una elevatae ad unInsieme a bassi salari, lavoro nero, ricorso agli straordinari e sicurezza sul lavoro saranno questi i temi su cui si discuterà e avanzeranno concrete proposte il prossimo 16 settembre.Il, alsi terrà un incontro dedicato ai grandi temi del lavoro: occupazione, mercato e politiche attive. Il dibattito, moderato da, vedrà il confronto tra esperti di economia, diritto e rappresentanti del mondo sindacale e accademico. Interverranno:, docente di Politica Economica Europea alla Stanford University e alla LUISS;già direttore generale della Banca d’Italia e presidente di Telecom;, ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Bocconi;professore di Economia Applicata all’Università “Aldo Moro” di Bari;segretario confederale della CISL;, direttore della School of Government della LUISS.