Bari, Fiera del Levante 2025: il 16 settembre la Giornata del Mezzogiorno dedicata al lavoro

(Teleborsa) - Sarà il lavoro
il tema al centro della prima delle due Giornate del Mezzogiorno
che si terranno a Bari nell’ambito della Fiera del Levante, il 16 e il 18 settembre prossimi
. Oggetto di analisi anche i dati Istat
che segnalano come il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni nel Mezzogiorno nel secondo trimestre abbia raggiunto il 50,1%
: il dato più alto dall'inizio delle serie storiche dell'Istituto nel 2004.
È anche vero che per la prima volta in Italia gli over 50 al lavoro superano i 10 milioni
. Una crescita che si affianca ad una elevata disoccupazione e inoccupazione giovanile
e ad un calo dell’occupazione femminile.
Insieme a bassi salari, lavoro nero, ricorso agli straordinari e sicurezza sul lavoro saranno questi i temi su cui si discuterà e avanzeranno concrete proposte il prossimo 16 settembre.
Il 16 settembre, dalle ore 10 alle 13
, al Centro Congressi della Fiera del Levante (sala 2)
si terrà un incontro dedicato ai grandi temi del lavoro: occupazione, mercato e politiche attive. Il dibattito, moderato da Antonella Baccaro del Corriere della Sera
, vedrà il confronto tra esperti di economia, diritto e rappresentanti del mondo sindacale e accademico. Interverranno:Veronica De Romanis
, docente di Politica Economica Europea alla Stanford University e alla LUISS;Salvatore Rossi,
già direttore generale della Banca d’Italia e presidente di Telecom;Maurizio Del Conte
, ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Bocconi;Gianfranco Viesti,
professore di Economia Applicata all’Università “Aldo Moro” di Bari;Mattia Pirulli,
segretario confederale della CISL;Gaetano Quagliariello
, direttore della School of Government della LUISS.