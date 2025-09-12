Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:32
24.084 +0,38%
Dow Jones 19:32
45.929 -0,39%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,15%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.283,29 punti

Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,15%, archiviando la seduta a 9.283,29 punti.
