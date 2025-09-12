Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:33
24.088 +0,40%
Dow Jones 19:33
45.928 -0,39%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,38% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 24.084,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,38% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,38% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 24.084,09 punti.
Condividi
```