Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:33
24.088 +0,40%
Dow Jones 19:33
45.928 -0,39%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,09%)

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.308,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,09%)
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un -0,09% e archivia gli scambi a 15.308,2 Euro.
