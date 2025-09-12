CIR, Kepler avvia copertura con Buy: vede un sostanziale valore nascosto

CIR

Sogefi

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux hasul titolo, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, con una raccomandazione "" e un target price diper azione.CIR è nota per essere stata il veicolo di investimento di Carlo De Benedetti dal 1976. Il gruppo da lui guidato per oltre 35 anni ha subito numerosi cambiamenti, con la creazione, l'acquisizione o la cessione di nuove attività. Nell'ultimo decennio, sotto la guida del figlio Rodolfo e di Monica Mondardini, il gruppo ha: la componentistica auto con(dal 1981) e l'assistenza sanitaria a lungo termine con KOS (dal 2002).Gli analisti scrivono che CIR è "", poiché dopo anni di attenta razionalizzazione del portafoglio, è stata ridotta a sole tre attività significative: 1) un'ampia riserva di liquidità di 363 milioni di euro alla fine del primo semestre del 2025, che rappresenta oltre il 60% della sua attuale capitalizzazione di mercato; 2) una partecipazione di maggioranza del 59% nel produttore di componenti auto quotato Sogefi; e 3) una partecipazione del 59,7% nell'operatore di assistenza a lungo termine KOS.Questa struttura consente un'analisi del valore di mercato piuttosto semplice che mostra un. Kepler stima che il valore implicito per l'operatore di assistenza a lungo termine sia inferiore di quasi il 60% rispetto al livello pre-Covid e si aggiri appena al di sopra del minimo raggiunto durante gli anni di inflazione del 2023-24, che ne hanno fortemente compresso la redditività. Ritiene che questo sconto sia "ingiustificato, in quanto non ravvisiamo problemi strutturali, finanziari o reputazionali che potrebbero influire sulla società".I potenziali rischi al ribasso per CIR includono l'incertezza del ciclo automobilistico (che impatta su Sogefi), un'implementazione più lenta del previsto degli aumenti delle commissioni o il raggiungimento di un'efficienza operativa ottimale in KOS, e un'acquisizione di minoranza di KOS potenzialmente diluitiva. Kepler ritiene che(attualmente pari a circa il 43%).