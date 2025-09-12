Domitilla Benigni, Elt Group: "la difesa elettronica fattore indispensabile. Necessario valorizzare campioni nazionali"

(Teleborsa) - "In un contesto di conflitti ibridi, guerre elettroniche e attacchi cyber, la difesa elettronica è un abilitante indispensabile. L’Europa vanta capacità tecnologiche avanzate, come quelle sviluppate da ELT Group in più di 70 anni, ma per essere una vera potenza globale serve una visione politica unitaria, una strategia industriale comune e una supply chain stabile. Dobbiamo valorizzare i campioni nazionali, promuovere l’interoperabilità e investire in talenti STEM qualificati, fondamentali per la sovranità tecnologica. Non può esistere un’Europa in cui una sola nazione sa fare tutto è invece auspicabile arrivare ad una situazione in cui ognuno fa per tutti ciò che sa fare meglio. La difesa non è solo sicurezza, ma da sempre un pilastro per il progresso e lo sviluppo globale". Cosìal suo intervento al Tavolo di lavoro: "presso la Sede ESA-ESRIN di Frascati.