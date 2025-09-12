Eurizon al World Meeting on Human Fraternity: il dialogo con le imprese al centro della sostenibilità

(Teleborsa) - Per la prima volta nella giovane, ma già significativa, storia del, ispirato all’Enciclica Fratelli Tutti, gli incontri si aprono anche al mondo delle imprese."Eurizon è onorata di portare la sua testimonianza nel nuovo tavolo di lavoro dedicato alle imprese. È una grande opportunità per confrontarci con realtà virtuose di diversi settori e condividere le best practice su come conciliare la creazione di valore duraturo per gli azionisti con l’imperativo, sempre più pressante, di perseguire uno sviluppo autenticamente sostenibile e profondamente umano", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Eurizon.Tra i temi affrontati, l'impegno perambientale, sviluppo sociale e governace trasparente. "In Eurizon – ha sottolineato Maria Luisa Gota – riteniamo che ilcon le imprese rappresenti un’attività strategica. Negli ultimi anni abbiamo infatti intensificato il nostro ruolo di azionisti attivi, attraverso un impegno crescente nell’attività di engagement, che da un lato favorisce la costruzione di un rapporto di fiducia con le società in cui investiamo e, dall’altro, consente di avviare un confronto su temi fondamentali per la creazione di valore di lungo termine, quali il cambiamento climatico e la transizione, i diritti umani, la supply chain e la governance".Il World Meeting on Human Fraternity è promosso dalla, dallae dall’associazione