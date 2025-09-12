Francoforte: in calo Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Rosso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che sta segnando un calo dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Volkswagen AG Pref
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Volkswagen AG Pref
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Volkswagen AG Pref
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 102,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 99,95. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 104,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)