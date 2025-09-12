Milano 13:08
Francoforte: in calo Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Rosso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che sta segnando un calo dell'1,95%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Volkswagen AG Pref evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Volkswagen AG Pref rispetto all'indice.


Tecnicamente, Volkswagen AG Pref è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 102,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 99,95. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 104,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
