Francoforte: in calo Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Rosso per le, che sta segnando un calo dell'1,95%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 102,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 99,95. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 104,7.