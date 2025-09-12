Francoforte: scambi negativi per BMW

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di auto di Monaco
, che presenta una flessione dell'1,92%.
La tendenza ad una settimana di BMW
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della casa d'auto bavarese
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 81,99 Euro con area di resistenza individuata a quota 84,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 81,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)