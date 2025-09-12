Ministero del Turismo: TDH supera 35mila imprese e centra nuovo obiettivo PNRR

(Teleborsa) - Il Tourism Digital Hub
del Ministero del Turismo
supera i 35 mila operatori turistici registrati
, raggiungendo in anticipo il target PNRR fissato per dicembre 2025, e si apre anche agli operatori non iscritti al Registro Imprese,
come guide turistiche, persone fisiche e strutture extra-alberghiere, consentendo di ampliare ulteriormente la platea degli aderenti.
Due risultati di grande impatto per il processo di digitalizzazione dell’industria turistica italiana
, fondamentale nell’ottica di disegnare un ecosistema sempre più efficiente, dinamico, intelligente e sostenibile
, che ottimizzi al meglio l’incontro tra domanda e offerta.
Traguardi significativi che sono stati presentati alle principali associazioni di categoria del settore – Assoturismo, Assohotel, CNA, Confindustria Alberghi, Confguide, Confturismo, Federalberghi, Federagit, Federterme, Federturismo
– in occasione del secondo tavolo interistituzionale tenutosi in settimana presso la sede del Ministero del Turismo.
L’incontro, oltre a fornire un importante momento di confronto e condivisione sullo stato di avanzamento del programma TDH
, ha acceso i riflettori sulle nuove progettualità basate sull’intelligenza artificiale, quali sistemi conversazionali avanzati a supporto degli operatori e una piattaforma proprietaria per l’elaborazione di contenuti e informazioni provenienti dal Portale Operatori e da Italia.it.
Le Associazioni presenti, aggiornate sui nuovi servizi disponibili e attivati a bordo del TDH – supporto agli operatori per accreditamento, registrazione e accesso, migrazione di Academy Italia.it nel Portale Operatori, dashboard predittiva – hanno espresso grande soddisfazione per la collaborazione consolidata con il Dicastero e per i risultati finora raggiunti.
"Il raggiungimento di obiettivi importanti come questi, conseguiti in largo anticipo sulle scadenze, dimostra quanto la cooperazione sinergica e il gioco di squadra siano la chiave del successo
– commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè
–. Il tavolo interistituzionale, che ci consente di condividere esperienze, pratiche, idee e conoscenze, continuerà senz’altro a favorire la crescita costante dell’industria turistica italiana".