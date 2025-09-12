Ministero del Turismo: TDH supera 35mila imprese e centra nuovo obiettivo PNRR

(Teleborsa) - Ildelsupera i, raggiungendo in anticipo il target PNRR fissato per dicembre 2025, e si apre anche agli operatori non iscritti alcome guide turistiche, persone fisiche e strutture extra-alberghiere, consentendo di ampliare ulteriormente la platea degli aderenti.Due risultati di grande impatto per il processo di, fondamentale nell’ottica di disegnare un, che ottimizzi al meglio l’incontro tra domanda e offerta.Traguardi significativi che sono stati presentati alle principali associazioni di categoria del settore –– in occasione del secondo tavolo interistituzionale tenutosi in settimana presso la sede del Ministero del Turismo.L’incontro, oltre a fornire un importante momento di confronto e condivisione sullo stato di avanzamento del, ha acceso i riflettori sulle nuove progettualità basate sull’intelligenza artificiale, quali sistemi conversazionali avanzati a supporto degli operatori e una piattaforma proprietaria per l’elaborazione di contenuti e informazioni provenienti dal Portale Operatori e da Italia.it.Le Associazioni presenti, aggiornate sui nuovi servizi disponibili e attivati a bordo del TDH – supporto agli operatori per accreditamento, registrazione e accesso, migrazione di Academy Italia.it nel Portale Operatori, dashboard predittiva – hanno"Il raggiungimento di obiettivi importanti come questi, conseguiti in largo anticipo sulle scadenze, dimostra quanto la– commenta il–. Il tavolo interistituzionale, che ci consente di condividere esperienze, pratiche, idee e conoscenze, continuerà senz’altro a favorire la crescita costante dell’industria turistica italiana".