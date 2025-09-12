Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:06
24.082 +0,37%
Dow Jones 19:06
45.904 -0,44%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

Ministero del Turismo: TDH supera 35mila imprese e centra nuovo obiettivo PNRR

Economia
Ministero del Turismo: TDH supera 35mila imprese e centra nuovo obiettivo PNRR
(Teleborsa) - Il Tourism Digital Hub del Ministero del Turismo supera i 35 mila operatori turistici registrati, raggiungendo in anticipo il target PNRR fissato per dicembre 2025, e si apre anche agli operatori non iscritti al Registro Imprese, come guide turistiche, persone fisiche e strutture extra-alberghiere, consentendo di ampliare ulteriormente la platea degli aderenti.

Due risultati di grande impatto per il processo di digitalizzazione dell’industria turistica italiana, fondamentale nell’ottica di disegnare un ecosistema sempre più efficiente, dinamico, intelligente e sostenibile, che ottimizzi al meglio l’incontro tra domanda e offerta.

Traguardi significativi che sono stati presentati alle principali associazioni di categoria del settore – Assoturismo, Assohotel, CNA, Confindustria Alberghi, Confguide, Confturismo, Federalberghi, Federagit, Federterme, Federturismo – in occasione del secondo tavolo interistituzionale tenutosi in settimana presso la sede del Ministero del Turismo.

L’incontro, oltre a fornire un importante momento di confronto e condivisione sullo stato di avanzamento del programma TDH, ha acceso i riflettori sulle nuove progettualità basate sull’intelligenza artificiale, quali sistemi conversazionali avanzati a supporto degli operatori e una piattaforma proprietaria per l’elaborazione di contenuti e informazioni provenienti dal Portale Operatori e da Italia.it.

Le Associazioni presenti, aggiornate sui nuovi servizi disponibili e attivati a bordo del TDH – supporto agli operatori per accreditamento, registrazione e accesso, migrazione di Academy Italia.it nel Portale Operatori, dashboard predittiva – hanno espresso grande soddisfazione per la collaborazione consolidata con il Dicastero e per i risultati finora raggiunti.

"Il raggiungimento di obiettivi importanti come questi, conseguiti in largo anticipo sulle scadenze, dimostra quanto la cooperazione sinergica e il gioco di squadra siano la chiave del successo – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Il tavolo interistituzionale, che ci consente di condividere esperienze, pratiche, idee e conoscenze, continuerà senz’altro a favorire la crescita costante dell’industria turistica italiana".
Condividi
```