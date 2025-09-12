Milano
10:45
42.286
-0,34%
Nasdaq
11-set
23.993
0,00%
Dow Jones
11-set
46.108
+1,36%
Londra
10:45
9.322
+0,26%
Francoforte
10:44
23.621
-0,35%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 11.01
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in bella mostra Tamburi
Piazza Affari: in bella mostra Tamburi
Migliori e peggiori
,
In breve
12 settembre 2025 - 09.35
Prepotente rialzo per l'
azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che mostra una salita bruciante del 5,99% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Tamburi
+6,72%
