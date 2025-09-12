Milano 10:45
42.286 -0,34%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:45
9.322 +0,26%
Francoforte 10:44
23.621 -0,35%

Piazza Affari: in bella mostra Tamburi

Prepotente rialzo per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che mostra una salita bruciante del 5,99% sui valori precedenti.
