Milano 9:45
44.808 +0,72%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:45
10.213 +0,74%
24.846 +1,16%

Piazza Affari: in forte denaro Danieli

Prepotente rialzo per la multinazionale friulana, che mostra una salita bruciante del 4,70% sui valori precedenti.
