Milano 13:17
45.733 -0,25%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:17
10.241 +0,02%
Francoforte 13:17
25.290 -0,25%

Piazza Affari: in rally Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in rally Maire
Protagonista il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,40%.
Condividi
```