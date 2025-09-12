Milano 15:23
42.458 +0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 15:23
9.327 +0,31%
Francoforte 15:23
23.694 -0,04%

Piazza Affari: si muove sotto la parità l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Depressa il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che scambia sotto i livelli della vigilia a 27.940,18 punti.
