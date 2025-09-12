Milano 16:01
Riba Mundo Tecnología, perfezionata la cessione del 57% di ePRICE IT

Finanza
Riba Mundo Tecnología, perfezionata la cessione del 57% di ePRICE IT
(Teleborsa) - Riba Mundo Tecnología, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato la cessione della quota rappresentativa il 57% del capitale sociale di ePRICE IT (precedentemente posseduta al 67%) nei termini del contratto di compravendita sottoscritto con Connecteed e comunicato ad agosto.

Il prezzo della transazione è stato determinato tra le parti in 135.000 euro, di cui 55.000 euro già corrisposti e 80.000 euro da corrispondersi entro il 31 dicembre 2025. Riba Mundo possiede un'ulteriore quota residuale del 10% del capitale sociale di ePRICE IT oggetto di una opzione put detenuta da Riba Mundo da esercitarsi entro il 28 febbraio 2026 per un controvalore pari a 35.000 euro.
