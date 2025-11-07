Eventi e scadenze del 7 novembre 2025

Venerdì 07/11/2025

(Teleborsa) -- Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI- Belém, Brasile - L'evento riunirà leader mondiali, ministri e rappresentanti di organizzazioni internazionali per discutere come affrontare la crisi climatica attraverso transizioni energetiche giuste e sostenibili, oltre alla conservazione delle foreste e della biodiversità- Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma - Settima edizione del Forum organizzato congiuntamente da Confindustria (Italia), BDI (Federazione delle industrie tedesche) e MEDEF (Movimento delle imprese di Francia), con l'obiettivo di promuovere un'agenda di crescita per l'industria europea. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e il ministro Adolfo Urso- Belém, Brasile - Vertice sul clima della COP 30- Roma - La Banca d'Italia ospiterà la terza edizione del workshop co-organizzato con la Federal Reserve Bank di Dallas e Norges Bank. Clara Raposo (Vice-Governatrice del Banco de Portugal) e Chiara Scotti (Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia) terranno due keynote lecture- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Bergamo - Il Festival luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territori. Si svolge in due città simbolo: Treviso e Bergamo. Interverranno i più importanti esponenti del mondo dell'impresa e della politica, tra cui amministratori delegati di grandi gruppi industriali, esponenti del governo, ministri europei e studiosi di rilievo internazionale. Partecipa, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa alla COP30 UN Climate Change Conference a Belém, in Brasile- Roma - Il Presidente Mattarella sarà presente alla sessione di apertura della VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze all'Auditorium della Tecnica alle ore 10:00 e in seguito, alle ore 17:45 sarà al Marriot Park Hotel per la cerimonia inaugurale del XXVII Congresso Nazionale dell'AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica)10:00 -- Camera dei deputati - Partecipazione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla sessione di apertura della VII Conferenza nazionale sulle Dipendenze, alla presenza del Presidente della Repubblica11:00 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della giornata di studio dedicata al tema "La responsabilità dell'Italia nel Mediterraneo"15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Presidente della Palestina, Mahmud Abbas16:00 -- Associazione Civita, Roma - Evento promosso dal quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, dedicato alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle infrastrutture intelligenti. Parteciperanno il ministro Guido Crosetto, Roberto Cingolani (AD di Leonardo), Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Nunzia Ciardi (Vice DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Nicola Lanzetta (Direttore Italia Enel) e Pietro Caminiti (Responsabile IT & Digitale di Terna)- Comunicazione BOT- Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 settembre 2025 - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati 9M.2025 con il Presidente, i CEO e il CFO - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo