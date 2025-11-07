Eventi e scadenze del 7 novembre 2025

(Teleborsa) -
Venerdì 07/11/2025 Appuntamenti
: IEG - Ecomondo 2025 - The Green Technology Expo
- Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI (da martedì 04/11/2025 a venerdì 07/11/2025) COP30 Belém Climate Summit
- Belém, Brasile - L'evento riunirà leader mondiali, ministri e rappresentanti di organizzazioni internazionali per discutere come affrontare la crisi climatica attraverso transizioni energetiche giuste e sostenibili, oltre alla conservazione delle foreste e della biodiversità (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025) Trilateral Business Forum Confindustria - BDI - Medef
- Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma - Settima edizione del Forum organizzato congiuntamente da Confindustria (Italia), BDI (Federazione delle industrie tedesche) e MEDEF (Movimento delle imprese di Francia), con l'obiettivo di promuovere un'agenda di crescita per l'industria europea. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e il ministro Adolfo Urso (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025) UE - Vertice internazionale
- Belém, Brasile - Vertice sul clima della COP 30 (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025) Banca d'Italia - "Women in Central Banking"
- Roma - La Banca d'Italia ospiterà la terza edizione del workshop co-organizzato con la Federal Reserve Bank di Dallas e Norges Bank. Clara Raposo (Vice-Governatrice del Banco de Portugal) e Chiara Scotti (Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia) terranno due keynote lecture (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025) Banca d'Italia
- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia Rating sovrano
- Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito 19° Festival Città Impresa 2025
- Bergamo - Il Festival luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territori. Si svolge in due città simbolo: Treviso e Bergamo. Interverranno i più importanti esponenti del mondo dell'impresa e della politica, tra cui amministratori delegati di grandi gruppi industriali, esponenti del governo, ministri europei e studiosi di rilievo internazionale. Partecipa, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin (da venerdì 07/11/2025 a domenica 09/11/2025) Politica europea - Ursula von der Leyen alla COP30
- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa alla COP30 UN Climate Change Conference a Belém, in Brasile Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Roma - Il Presidente Mattarella sarà presente alla sessione di apertura della VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze all'Auditorium della Tecnica alle ore 10:00 e in seguito, alle ore 17:45 sarà al Marriot Park Hotel per la cerimonia inaugurale del XXVII Congresso Nazionale dell'AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica)
10:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Camera dei deputati - Partecipazione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla sessione di apertura della VII Conferenza nazionale sulle Dipendenze, alla presenza del Presidente della Repubblica
11:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della giornata di studio dedicata al tema "La responsabilità dell'Italia nel Mediterraneo"
15:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Mahmud Abbas
- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Presidente della Palestina, Mahmud Abbas
16:00 - Evento " La Verità"
- Associazione Civita, Roma - Evento promosso dal quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, dedicato alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle infrastrutture intelligenti. Parteciperanno il ministro Guido Crosetto, Roberto Cingolani (AD di Leonardo), Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Nunzia Ciardi (Vice DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Nicola Lanzetta (Direttore Italia Enel) e Pietro Caminiti (Responsabile IT & Digitale di Terna) Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT Aziende
: Banca Sistema
- Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 settembre 2025 - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Esautomotion
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Fope
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Piaggio
- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 Riba Mundo Tecnologia
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Seco
- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2025 Svas Biosana
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Tesmec
- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati 9M.2025 con il Presidente, i CEO e il CFO - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Wendy's
