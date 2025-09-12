Stellantis, Akros alza giudizio e target price

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Stellantis
con un ribasso del 2,81%, complici le prese di beneficio dopo l'exploit della vigilia.
Ieri il titolo ha registrato un'ottima performance
, portando a casa un guadagno di oltre 9 punti percentuali, spinto dalle parole del CEO Filosa che ha rassicurato gli investitori alla Kepler Cheuvreux Autumn Conference. L'amministratore delegato ha delineato il futuro del gruppo automobilistico e annunciato risultati tangibili già nel quarto trimestre. Filosa che vede molto opportunità ha indica che il gruppo con i nuovi modelli tornerà a crescere negli Stati Uniti.
Oggi gli analisti di Akros hanno rivisto al rialzo il giudizio a "Accumulate" da "Neutral". Ritoccato all'insù anche il target price a 9,50 euro dai 9 indicati in precedenza.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della casa automobilistica italo-francese-statunitense
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Stellantis
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,079 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,338.