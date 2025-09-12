Milano 12:58
42.409 -0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 12:58
9.333 +0,39%
Francoforte 12:58
23.654 -0,21%

Stellantis, Akros alza giudizio e target price

Finanza, Consensus
Stellantis, Akros alza giudizio e target price
(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Stellantis con un ribasso del 2,81%, complici le prese di beneficio dopo l'exploit della vigilia.

Ieri il titolo ha registrato un'ottima performance, portando a casa un guadagno di oltre 9 punti percentuali, spinto dalle parole del CEO Filosa che ha rassicurato gli investitori alla Kepler Cheuvreux Autumn Conference. L'amministratore delegato ha delineato il futuro del gruppo automobilistico e annunciato risultati tangibili già nel quarto trimestre. Filosa che vede molto opportunità ha indica che il gruppo con i nuovi modelli tornerà a crescere negli Stati Uniti.

Oggi gli analisti di Akros hanno rivisto al rialzo il giudizio a "Accumulate" da "Neutral". Ritoccato all'insù anche il target price a 9,50 euro dai 9 indicati in precedenza.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della casa automobilistica italo-francese-statunitense evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.

Lo status tecnico di Stellantis è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,079 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,338.
Condividi
```