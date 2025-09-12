Stellantis si impenna in borsa con parole Filosa: opportunità sfidanti da cogliere

Stellantis

(Teleborsa) - Ottima performance, la vigilia, per il titoloche ha portato a casa un guadagno di oltre 9 punti percentuali, spinto dalle parole delche ha rassicurato gli investitori alla Kepler Cheuvreux Autumn Conference.L'amministratore delegato ha delineato il futuro del gruppo automobilistico e annunciato risultati tangibili già nel quarto trimestre. Filosa che vede molto opportunità ha indica che il gruppo con i nuovi modelli tornerà a crescere negli Stati Uniti."Davanti a noi ci sono molte opportunità sfidanti da cogliere, dobbiamo lavorare tanto e duramente", ha detto l'AD che ha ribadito le tre priorità del gruppo "crescita del business, esecuzione e aumento dei profitti". L'obiettivo, ha spiegato, è "migliorare i nostri indicatori finanziari trimestre dopo trimestre".Filosa invita, poi, l'UE a introdurre "super incentivi per le auto più piccole che consumano ed emettono meno di quelle grandi e a puntare sulla neutralità tecnologica. Sono punti pragmatici che l'UE dovrebbe cogliere. Dobbiamo lavorare insieme su azioni strategiche urgenti, a partire dai veicoli commerciali che sono ancora più penalizzati delle auto".Gli attuali limiti Ue sulle emissioni "sono insostenibili, in Europa siamo passati da 19 a 15 milioni di auto con la perdita di circa 3 milioni di auto. L'Europa è la regione che sta rallentando di più. Anche nei veicoli commerciali (Lcv): il settore ha perso 350mila unità su 2 milioni nel 2025. Acea dice che c'è un collegamento fra calo del mercato e obiettivi sulle emissioni. Noi, ha aggiunto il CEO,, ad esempio per la sostituzione del parco circolante fatto di 250 milioni di auto. Bisogna incentivare i clienti alla sostituzione che avrà ricadute anche su ambiente e produttività e quindi sui posti di lavoro".Filosa ha indicato, poi, che il lancio di nuovi prodotti "è il primo elemento che trascinerà la". Avevamo una quota del 12% "ora siamo scesi al 7%. Abbiamo perso quote perché abbiamo deciso di togliere 7 modelli di successo che hanno tolto tanti volumi, circa 300mila auto l'anno, e tanti profitti. Quindi punto numero uno è lanciare i prodotti che i clienti vogliono, come il Ram con motore Hemi che ha ricevuto 10mila ordini in una settimana e 40mila dopo 4 settimane. Stessa dinamica per Dodge Charger. A breve poi ci sarà il ritorno della Jeep Cherokee, un modello molto importante"., arriveranno altre novità ed entreremo in un nuovo segmento con il Ram pick up di taglia media". Riguardo le scorte, Filosa ha detto che "lo scorso anno sono state un ostacolo alla crescita negli USA. Abbiamo iniziato a lavorarci a inizio 2024 e per noi ora sono su livelli sani. Monitoriamo attentamente la situazione e cerchiamo di dare macchine ai concessionari che i clienti vogliono", ha concluso.