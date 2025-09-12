Tether lancia la stablecoin USAT per residenti in USA e conforme al GENIUS Act

(Teleborsa) - Tether
, pioniere del settore delle stablecoin ed emittente della stablecoin più importante del mondo (USDT), ha presentato USAT, la sua stablecoin regolamentata negli Stati Uniti e basata sul dollaro
, insieme alla nomina di Bo Hines
a futuro CEO di Tether USAT. L'introduzione simultanea del token, prevista entro la fine dell'anno, e del CEO riflette l'impegno di Tether nel fornire una stablecoin regolamentata negli Stati Uniti e basata sul dollaro, "supportata da riserve trasparenti, una governance solida e una leadership americana fin dal primo giorno", si legge in una nota.
Essendo la stablecoin più utilizzata al mondo
, il token USDT di Tether ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore a 169 miliardi di dollari e volumi di transazioni giornaliere che superano persino i tradizionali colossi del settore dei pagamenti. Inoltre, USDT è cresciuto fino a diventare noto a livello globale come il dollaro digitale per i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo, raggiungendo oggi quasi 500 milioni di utenti.
Tether, che ha sede in El Salvador, ha guadagnato oltre 13 miliardi di dollari nel 2024
ed è sulla buona strada per raggiungere un risultato altrettanto positivo nel 2025. Il gruppo è anche tra i maggiori detentori di Treasuries statunitensi, classificandosi al 18esimo posto, davanti a Germania, Corea del Sud e Australia.
USAT sarà istituita come stablecoin regolamentata negli Stati Uniti, progettata per fornire ad aziende e istituzioni un'alternativa digitale al contante e ai metodi di pagamento tradizionali. Sarà progettata per essere conforme al GENIUS Act
, recentemente emanato, la storica legislazione statunitense che regola l'emissione di stablecoin. La nuova legge, voluta dall'amministrazione Trump, richiede che le stablecoin siano sostenute da attività liquide - come dollari statunitensi e buoni del Tesoro a breve termine - e che gli emittenti rivelino pubblicamente la composizione delle loro riserve ogni mese.
"Per oltre un decennio, Tether, in qualità di creatore del settore delle stablecoin, ha emesso USDT, la spina dorsale dell'economia digitale, e oggi la stablecoin in dollari statunitensi per centinaia di milioni di persone svantaggiate che vivono nei mercati emergenti, dimostrando che gli asset digitali possono offrire fiducia, resilienza e libertà su scala globale - ha affermato Paolo Ardoino, CEO
di Tether - Oggi, con l'introduzione di USAT e la nomina di Bo Hines a futuro CEO di Tether USAT, stiamo compiendo il passo successivo, portando la stessa forza negli Stati Uniti nell'ambito di un quadro normativo statunitense leader a livello mondiale".