Trasporto merci, nel 2024 aumenta quello attraverso vie navigabili interne (+4,5%)

(Teleborsa) - Nel 2024 ilsulle vie d'acqua interne dell'UE, misurato in tonnellate-chilometro, è aumentato delrispetto al 2023. Questo segna il primo aumento dopo 2 cali consecutivi su base annua. Anche il trasporto disulle vie d'acqua interne dell'UE, misurato in unità-chilometro equivalenti a venti piedi, è rimbalzato nel 2024 rispetto al 2023, anche se di una cifra leggermente inferiore (3,7%). È quanto emerge dai dati pubblicati daTra le categorie di merci trasportate, irappresentavano la quota maggiore, rappresentando il 23,2% del trasporto totale misurato in tonnellate-chilometro. Questo è stato seguito da(16,3%), sostanze chimiche, gomma e plastica e combustibile nucleare (14,0%) e prodotti dell'agricoltura (13,6%).Rispetto al 2023, il trasporto per vie d'acqua nell'entroterra diha registrato il maggiore aumento relativo, con un aumento del 12,9%. Questo è stato seguito dalla categoria prodotti chimici, gomma e plastica e combustibili nucleari, che è aumentata del 12,4%. L'unico gruppo di prodotti a subire una diminuzione del trasporto per vie d'acqua interra è stato ile il(-26,5%).Il trasporto sulle vie d'acqua interne è notevolmente concentrato, conche insieme rappresentano il 70,5% del totale del trasporto per vie d'acqua interne dell'UE. Nel 2024, la Germania ha visto il più alto aumento del trasporto merci in termini assoluti rispetto al 2023, con un aumento di 1,9 miliardi di tonnellate-chilometro, o un aumento del 4,7%.