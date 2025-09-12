Trasporto merci, nel 2024 aumenta quello attraverso vie navigabili interne (+4,5%)

(Teleborsa) - Nel 2024 il trasporto merci
sulle vie d'acqua interne dell'UE, misurato in tonnellate-chilometro, è aumentato del 4,5%
rispetto al 2023. Questo segna il primo aumento dopo 2 cali consecutivi su base annua. Anche il trasporto di container
sulle vie d'acqua interne dell'UE, misurato in unità-chilometro equivalenti a venti piedi, è rimbalzato nel 2024 rispetto al 2023, anche se di una cifra leggermente inferiore (3,7%). È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat
.
Tra le categorie di merci trasportate, i minerali metallici
rappresentavano la quota maggiore, rappresentando il 23,2% del trasporto totale misurato in tonnellate-chilometro. Questo è stato seguito da coke
e prodotti petroliferi raffinati
(16,3%), sostanze chimiche, gomma e plastica e combustibile nucleare (14,0%) e prodotti dell'agricoltura (13,6%).
Rispetto al 2023, il trasporto per vie d'acqua nell'entroterra di materie prime e rifiuti secondari
ha registrato il maggiore aumento relativo, con un aumento del 12,9%. Questo è stato seguito dalla categoria prodotti chimici, gomma e plastica e combustibili nucleari, che è aumentata del 12,4%. L'unico gruppo di prodotti a subire una diminuzione del trasporto per vie d'acqua interra è stato il carbone
e il petrolio greggio
(-26,5%).
Il trasporto sulle vie d'acqua interne è notevolmente concentrato, con Germania
e Paesi Bassi
che insieme rappresentano il 70,5% del totale del trasporto per vie d'acqua interne dell'UE. Nel 2024, la Germania ha visto il più alto aumento del trasporto merci in termini assoluti rispetto al 2023, con un aumento di 1,9 miliardi di tonnellate-chilometro, o un aumento del 4,7%.