Unidata, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 5,00 euro
(dai precedenti 5,20 euro) il target price
su Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre
sono stati leggermente superiori alle aspettative (utile netto sostenuto da un utile non monetario di 1,9 milioni di euro), sebbene il fatturato sia rimasto invariato per il secondo trimestre consecutivo
. Le previsioni per l'anno fiscale 2025 sono state riviste, con il punto medio inferiore del 4-5% rispetto al consensus. Il management ritiene che i ricavi del 2025 siano stati posticipati piuttosto che persi, supportati da ordini solidi.
A partire dal 2026, si prevede una crescita più lineare, high single-digit, sostenuta da progetti carry-over (Unicenter, Unitirreno, Molise IoT). Gli obiettivi per l'anno fiscale 2026-2027 saranno ridimensionati, con una guidance aggiornata nel business plan, che sarà presentato il 1° dicembre
.