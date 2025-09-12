Milano
17:35
42.566
+0,31%
Nasdaq
17:35
24.075
+0,34%
Dow Jones
17:35
45.918
-0,41%
Londra
17:30
9.287
-0,11%
Francoforte
17:30
23.689
-0,06%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 17.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
12 settembre 2025 - 16.10
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in settembre pari a 55,4 punti
, in calo rispetto al precedente 58,2 punti (la previsione era 58,2 punti).
Condividi
Leggi anche
Fiducia consumatori Università Michigan USA in agosto
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto
Fiducia consumatori Università Michigan USA in agosto
USA, fiducia consumatori Università di Michigan settembre cala a 55,4 punti
Argomenti trattati
Fiducia
(95)
Altre notizie
Stati Uniti, fiducia Università Michigan agosto rivista al ribasso
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 25 agosto 2025
Appuntamenti macroeconomici del 15 agosto 2025
Fiducia consumatori USA (MoM) in agosto
Appuntamenti macroeconomici del 12 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 29 agosto 2025
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto