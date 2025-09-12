Milano 17:35
42.566 +0,31%
Nasdaq 17:35
24.075 +0,34%
Dow Jones 17:35
45.918 -0,41%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre pari a 55,4 punti, in calo rispetto al precedente 58,2 punti (la previsione era 58,2 punti).
