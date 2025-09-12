Via Transportation debutta al NYSE con capitalizzazione di 3,65 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Via Transportation
, fornitore leader di tecnologie per l'alimentazione delle reti di trasporto pubblico, ha prezzato
la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 10.714.285 azioni ordinarie di Classe A a 46 dollari per azione. Via offre 7.142.857 azioni ordinarie di Classe A e gli azionisti venditori offrono 3.571.428 azioni ordinarie di Classe A. La raccolta
è stata di 492,9 milioni di dollari e la capitalizzazione
al debutto è di 3,65 miliardi di dollari.
Inoltre, Via ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni
per l'acquisto di un massimo di ulteriori 1.607.142 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.
Via Transportation debutta oggi, 12 settembre 2025, sul New York Stock Exchange
(NYSE) con il simbolo "VIA".
Via è la spina dorsale tecnologica di una moderna rete di trasporto. Trasformiamo i sistemi di trasporto pubblico in reti dinamiche, basate su dati e domanda. Città e aziende di trasporto pubblico di tutto il mondo adottano la suite di software e servizi tecnologici di Via per sostituire sistemi legacy frammentati e consolidare le operazioni. Di conseguenza, Via riduce i costi di fornitura del trasporto pubblico, migliora l'esperienza dei passeggeri e aumenta il numero di utenti a bordo. Oggi, la piattaforma Via è utilizzata da centinaia di città in oltre 30 paesi per creare sistemi di trasporto pubblico che collegano le persone con il lavoro, l'assistenza sanitaria e l'istruzione.