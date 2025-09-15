Milano 14:55
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:55
9.283 0,00%
Francoforte 14:55
23.776 +0,33%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

La giornata del 14 settembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,01%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 147,907, mentre il primo supporto è stimato a 147,294. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 148,52.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
