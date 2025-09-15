Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
La giornata del 14 settembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,01%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 147,907, mentre il primo supporto è stimato a 147,294. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 148,52.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)