Artusi (Federauto): dialogo su automotive europeo "deludente rispetto ad attese"

(Teleborsa) - L'incontro tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e i vertici dell'industria automobilistica europeaessendosi trasformato in uno scambio di convenevoli tra chi pervicacemente difende una scelta ideologica e chi tale scelta l'ha avallata puntando alle risorse per sostenerla, entrambi più preoccupati di non perdere la faccia per le scelte fin qui compiute, che non per una realtà che li pone quotidianamente e drammaticamente di fronte alle pesanti conseguenze di tali scelte". Lo ha dichiarato il presidente di Federauto,commentando le conclusioni del «Dialogo strategico» sul futuro dell'industria automobilistica europea, tenuto il 12 settembre a Bruxelles."In sintesi", ha continuato Artusi, "da una parte lache sosterrà la creazione di un segmento di piccole E-car, dall'altra i costruttori hanno continuato a invocare più infrastrutture di ricarica e più incentivi per l'acquisto. Non sembrano esserci grandi novità rispetto alla richiesta, anticipata dall'Acea alla vigilia, di"È quello che chiede da sempre Federauto,", ha detto ancora Artusi. «Ma proprio i concessionari - che sul territorio sono più a contatto di tutti con i cittadini europei e costituiscono un segmento della filiera indispensabile a far funzionare il sistema - vengono sistematicamente evitati dalle consultazioni dai decisori di Bruxelles, secondo l'antico,ha proseguito il presidente di, "l'esecutivo di Bruxelles, nell'incontro del 12 settembre, ha potuto insistere sul rafforzamento della leadership europea nel settore dei veicoli elettrici, sull’accelerazione dell’innovazione nei veicoli autonomi e connessi e sul rafforzamento dell’industria europea di produzione di batterie. Posizioni alla luce delle quali l'affermazione della presidente della Commissione "ppare quanto meno poco convinta»"separandone il destino dalle automobili", ha detto ancora Artusi, "è ancora vaga e inconsistente. A fronte di percentuali di mercato irrisorie in questi due settori, l'"attenzione" richiesta sembra essere"C'è da chiedersi", ha concluso Artusi, "se la promessa - l'ennesima - di anticipare la revisione di target e standard del Regolamento CO2, dovesse tradursi solo in questi termini che richiedono ingentissime risorse senza invece realizzare l'autentica neutralità tecnologica, quindi di commercio, che passa attraverso i biocarburanti e le motorizzazioni ibride preferite dal mercato - quali finanziamenti potrebbero esse indirizzati a questo vasto programma in una fase storica in cui altre rilevantissime spese richiedono una drammatica priorità, per assicurare la difesa della stessa Europa in un