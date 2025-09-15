Asterion chiude raccolta fondo a 3,4 miliardi di euro

(Teleborsa) -, società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee mid-market, ha annunciato oggi il closing del suo terzo fondo, Asterion Industrial Infra Fund III FCR, che ha. La società ha superato il target iniziale di 3,2 miliardi, facendo salire il capitale complessivo a disposizione della strategia a 3,65 miliardi di euro, inclusi gli impegni destinati ai co-investimenti.Il capitale raccolto, spiega una nota, proviene da 68 investitori in Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia, con un tasso di reinvestimento pari all’86% rispetto al fondo precedente, insieme alla partecipazione di nuove istituzioni e del team, che ha investito circa il 3,5% del capitale totale raccolto a conferma dell’efficacia della strategia e di una visione comune di lungo termine con gli investitori.Il Fund III avrà la stessa mission dei fondi precedenti e sarà, con un focus su telecomunicazioni, energia, utilities e mobilità. I mercati di riferimento sono Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Germania e Irlanda. L’approccio combina una gestione rigorosa del rischio infrastrutturale con una forte creazione di valore industriale in tutte le fasi del ciclo di investimento.Dal lancio, il fondo ha già impegnato circa il 40% del capitale in quattro operazioni nei settori energia e mobilità, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro."Siamo profondamente grati ai nostri investitori per la, e per le relazioni che stiamo costruendo insieme”, ha commentato. “Siamo consapevoli della grande responsabilità che comporta la gestione di capitali di terzi e, pienamente allineati alla nostra cultura e ai nostri valori”.Asterion ha costruito in Italia un portafoglio di primo piano che comprende Retelit (connettività in fibra e soluzioni ICT), Samso (efficienza energetica), ABIO (biometano), Revalue Energies (rinnovabili, 2,2 GW in sviluppo) e 2i Aeroporti, che gestisce otto scali tra cui Linate, Malpensa, Napoli e Torino. Il track record italiano include anche due exit di rilievo: Asterion Energies, ceduta a Repsol, e Sorgenia, utility integrata da 5 GW.