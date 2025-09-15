Milano 14:55
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:55
9.283 0,00%
Francoforte 14:55
23.776 +0,33%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,37%

Il DAX esordisce a 23.785,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,37%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,37%, dopo aver aperto a 23.785,26 punti.
Condividi
```