Milano 14:55
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:55
9.283 0,00%
Francoforte 14:55
23.776 +0,33%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,34%

Ibex 35 esordisce a 15.359,8 Euro

Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,34%, dopo aver aperto a 15.359,8 Euro.
