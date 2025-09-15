Milano 14:56
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,29%

Hang Seng a 26.463,48 punti

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,29%
Indice Hang Seng +0,29% a quota 26.463,48 all'apertura pomeridiana.
