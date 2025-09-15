Milano 14:56
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.463,48 punti

Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,29%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,29%, archiviando la sessione a 26.463,48 punti.
