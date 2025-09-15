Euronext Sustainability Week 2025, ribadito impegno per rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa

(Teleborsa) - Si è conclusa con successo, giovedì scorso 11 settembre, l'dell', che ha visto la presenza di oltre 3.200 partecipanti, più di 200 investitori istituzionali e privati, oltre 180 relatori e 34 eventi in 10 sedi europee. Numeri che testimoniano una settimana dinamica di dialogo suCon questo appuntamento, Euronext ha ribadito il suo impegno strategico nel posizionare i, consentendo a investitori ed emittenti diagli obiettivi climatici a lungo termine e contribuire a rafforzare l'in un contesto geopolitico e ambientale volatile.Durante la settimana, Euronext ha condiviso una serie di sviluppi che sottolineano il suo costante impegno per la, nonché il suo contributo a soluzioni diEuronext ha annunciato i partner fondatori di, iniziativa volta a fornirealle comunità finanziarie e imprenditoriali, per rafforzare il suo impatto collettivo sulla finanza sostenibile. Tra i partner fondatori figurano: PwC, ING, ERM, Moody's Ratings, South Pole, CDP, PRI, ClimeFi, De Pardieu Avocats e la rete EU Chapter Zero (Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Paesi Nordici (Boards Impact Forum)).In collaborazione con INSEAD, Euronext sosterrà unadedicata alle, promuovendo maggiori opportunità e la diversità nella leadership. Inoltre, la Fondazione Euronext sta lanciando ufficialmente l'edizione inaugurale dell', progettato per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria tra gli studenti universitari di Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo.Ancora, Euronext collabora conper offrire aiun accesso continuo acoinvolgenti e di alta qualità, incentrate su tematiche climatiche e ambientali.Euronext ha annunciato unnel quarto trimestre di, lo strumento di Euronext che presenta al mercato gli sforzi di sostenibilità delle società quotate e aiuta gli investitori ad accedere a dati ESG rilevanti, migliorando la granularità dei dati e integrando gli obiettivi climatici.Euronext ha inoltre lanciato, una piattaforma digitale che consente alle società quotate di valutare e confrontare le proprie performance ESG in modo più efficace. La dashboard aggiornata include punteggi aziendali e confronti di settore, offrendo informazioni più chiare a supporto del processo decisionale strategico e della comunicazione.Euronext ha pubblicato unadella suaper aiutare le società quotate a gestire l'evoluzione dei requisiti di informativa a seguito dell'Omnibus Package e le crescenti aspettative in materia di piani di transizione e biodiversità.È stato inoltre pubblicato l', che offre nuovi spunti sugli sviluppi normativi, sul comportamento del mercato e sui progressi aziendali verso obiettivi sostenibili, supportando investitori ed emittenti nell'orientamento del panorama ESG in continua evoluzione.In collaborazione con altri stakeholder del mercato energetico paneuropeo, Nord Pool, una società di Euronext, implementerà un', una pietra miliare fondamentale per promuovere l'integrazione efficiente delle fonti di energia rinnovabile nei mercati energetici europei. Questa iniziativa è in linea con gli obiettivi del Pacchetto Energia Pulita dell'UE e supporta la transizione verso un sistema energetico più flessibile, sostenibile e interconnesso.Euronext sta ampliando la portata delle soluzioni all'avanguardia diper la gestione dei consigli di amministrazione e dei flussi di lavoro aziendali nei suoi mercati europei, con il lancio previsto in Francia entro la fine dell'anno. Questo lancio segna una pietra miliare fondamentale nell'ambizione di Euronext Corporate Solutions di diventare unper la governance.Inoltre, Euronext Corporate Solutions ha introdotto, una soluzione di webcasting completamente integrata che consente alle organizzazioni pubbliche di programmare, trasmettere in diretta streaming e pubblicare riunioni direttamente tramite la piattaforma iBabs e il suo portale pubblico.Euronext ha inoltre presentato, un prodotto dati di MTS che fornisce informazioni su Greenium, il differenziale di rendimento tra le obbligazioni verdi emesse dal governo e i loro equivalenti convenzionali.Ribadita, infine, la centralità deldi Euronext, che posiziona la finanza sostenibile come fattore trasversale della sua strategia. Euronext si impegna a portare avanti i suoi obiettivi scientifici di 1,5°C verso l'obiettivo Net Zero a lungo termine, ampliando l'offerta ESG e sfruttando l'inclusione come motore di innovazione.