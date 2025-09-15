Fibercop, accordo con UPI per posa fibra ottica a basso impatto ambientale

(Teleborsa) -, l'azienda che in cui è confluita l’ex rete TIM, ha siglato un, finalizzato a promuovere un modello efficiente e sostenibile per ladel Paese. A siglare l’intesa, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop e, Presidente dell’UPI."Questo Protocollo rappresenta un passo concreto verso un modello di crescita digitale che integra innovazione, tutela dell’ambiente e rispetto per il territorio, - ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop. - La sinergia con UPI ci consente di valorizzare metodologie di intervento a basso impatto ambientale, come la micro trincea, in grado di accelerare la realizzazione delle reti in fibra ottica ottimizzando i benefici per cittadini e amministrazioni".L’accordo nasce conche consente interventi rapidi, poco invasivi e con elevati standard di sicurezza, riducendo tempi, costi e disagi per la collettività. Anche nel caso di utilizzo di metodologie tradizionali, sarà garantita laper recepirne le esigenze ed aumentare l’efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio. Lo scavo a sezione ridotta rappresenta una delle soluzioni più efficaci per sostenere lo sviluppo delle reti digitali nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio infrastrutturale esistente."Le Province stanno acquisendo un ruolo centrale nella promozione dello sviluppo locale. E' evidente che l’accesso alla tecnologia è strategico sia per le imprese, che hanno bisogno di strutture e reti efficienti e performanti, sia per i cittadini, ai quali va garantito il diritto alla connessione, sia per accompagnare la trasformazione digitale della PA" - ha spiegato, Presidente dell’UPI-.Questo accordo con FiberCop permetterà ai territori di fare passi in avanti nella copertura del digitale, riducendo al minimo l’impatto sulle strade provinciali".L’intesa prevede inoltre larelative alle tecniche di posa innovative, favorendo l’adozione di pratiche condivise che possano semplificare i procedimenti autorizzativi e accelerare i tempi di realizzazione delle reti. Parte centrale dell’accordo è l’impegno a, ove possibile, il, così da ridurre ulteriormente l’occupazione del suolo pubblico e l’impatto degli interventi.