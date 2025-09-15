Milano 17:35
Finanza
Fondo Atlantic 1, venduti gli immobili di San Donato Milanese
(Teleborsa) - DeA Capital Real Estate SGR ha sottoscritto il contratto definitivo di compravendita degli ultimi tre immobili cielo-terra del sito di San Donato Milanese di proprietà del Fondo Atlantic 1, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana.

Gli immobili sono stati venduti al prezzo di 22 milioni di euro, oltre imposte di legge, come già comunicato in sede di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto dello scorso 11 settembre 2025. L'acquirente è una società privata che non ha alcun rapporto di correlazione con DeA Capital Real Estate SGR.
